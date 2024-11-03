На трассе Пермь — Екатеринбург снегопад не прекратится до конца дня

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В условиях непогоды водителям нужно быть предельно осторожными
В условиях непогоды водителям нужно быть предельно осторожными Фото:

Снегопад, обрушившийся на трассу Пермь — Екатеринбург, не прекратится минимум до утра 4 ноября. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На трассе Р-242 до конца суток (3 ноября) прогнозируются осадки в виде мокрого и местами умеренного снега. Ожидается понижение температуры до -7 градусов с 23:00», — пояснили дорожники.

Из-за обильных осадков в регионах РФ резко ухудшилась видимость на дорогах. Днем ранее на участке трассы между Пермью и Ижевском ввели ограничение на проезд для грузового транспорта.

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Снегопад, обрушившийся на трассу Пермь — Екатеринбург, не прекратится минимум до утра 4 ноября. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На трассе Р-242 до конца суток (3 ноября) прогнозируются осадки в виде мокрого и местами умеренного снега. Ожидается понижение температуры до -7 градусов с 23:00», — пояснили дорожники. Из-за обильных осадков в регионах РФ резко ухудшилась видимость на дорогах. Днем ранее на участке трассы между Пермью и Ижевском ввели ограничение на проезд для грузового транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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