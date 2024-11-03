В условиях непогоды водителям нужно быть предельно осторожными
Снегопад, обрушившийся на трассу Пермь — Екатеринбург, не прекратится минимум до утра 4 ноября. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На трассе Р-242 до конца суток (3 ноября) прогнозируются осадки в виде мокрого и местами умеренного снега. Ожидается понижение температуры до -7 градусов с 23:00», — пояснили дорожники.
Из-за обильных осадков в регионах РФ резко ухудшилась видимость на дорогах. Днем ранее на участке трассы между Пермью и Ижевском ввели ограничение на проезд для грузового транспорта.
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