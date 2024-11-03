03 ноября 2024
02 ноября 2024

Кухарук пожелал всем мирного неба над головой в День народного единства

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук сказал, что жителей ХМАО объединяет правило "Югра своих не бросает"
Кухарук сказал, что жителей ХМАО объединяет правило "Югра своих не бросает" Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем народного единства. Он пожелал здоровья, благополучия, согласия, процветания и мирного неба над головой.

«Дорогие Друзья, поздравляю вас с Днем народного единства!.. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, согласия и процветания! Мирного неба всем нам. С Днем народного единства!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Также губернатор сказал, что югорчане — это часть огромной семьи с названием Россия. По его словам, их объединяет одно правило, которое разделяют все жители региона: Югра своих не бросает. Именно поэтому округ способен добиваться успехов в своем собственном развитии, а также помогать семьям участников СВО и жителям Донбасса и Курской области.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем народного единства. Он пожелал здоровья, благополучия, согласия, процветания и мирного неба над головой. «Дорогие Друзья, поздравляю вас с Днем народного единства!.. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, согласия и процветания! Мирного неба всем нам. С Днем народного единства!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также губернатор сказал, что югорчане — это часть огромной семьи с названием Россия. По его словам, их объединяет одно правило, которое разделяют все жители региона: Югра своих не бросает. Именно поэтому округ способен добиваться успехов в своем собственном развитии, а также помогать семьям участников СВО и жителям Донбасса и Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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