Кухарук пожелал всем мирного неба над головой в День народного единства

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем народного единства. Он пожелал здоровья, благополучия, согласия, процветания и мирного неба над головой.
«Дорогие Друзья, поздравляю вас с Днем народного единства!.. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, согласия и процветания! Мирного неба всем нам. С Днем народного единства!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также губернатор сказал, что югорчане — это часть огромной семьи с названием Россия. По его словам, их объединяет одно правило, которое разделяют все жители региона: Югра своих не бросает. Именно поэтому округ способен добиваться успехов в своем собственном развитии, а также помогать семьям участников СВО и жителям Донбасса и Курской области.
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