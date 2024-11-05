Свердловчан предупредили об опасности на трассах из-за стихии

Дорожники предупредили водителей о гололеде на свердловских трассах 5—6 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
Особо сильный гололед ожидается 5—6 ноября Фото:

На трассах из Екатеринбурга в Челябинск, Тюмень и Пермь 5—6 ноября ожидается гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: 5—6 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — следует из сообщения. Речь идет о трассах М-5 «Урал», P-351 и P-242.

Циклон с осадками постепенно уходит из Свердловской области, однако в регионе останется морозная погода. По словам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха 5—8 ноября упадет до -13 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассах из Екатеринбурга в Челябинск, Тюмень и Пермь 5—6 ноября ожидается гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: 5—6 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — следует из сообщения. Речь идет о трассах М-5 «Урал», P-351 и P-242. Циклон с осадками постепенно уходит из Свердловской области, однако в регионе останется морозная погода. По словам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха 5—8 ноября упадет до -13 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...