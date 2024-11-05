Свердловчан предупредили об опасности на трассах из-за стихии

Особо сильный гололед ожидается 5—6 ноября
На трассах из Екатеринбурга в Челябинск, Тюмень и Пермь 5—6 ноября ожидается гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: 5—6 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — следует из сообщения. Речь идет о трассах М-5 «Урал», P-351 и P-242.
Циклон с осадками постепенно уходит из Свердловской области, однако в регионе останется морозная погода. По словам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха 5—8 ноября упадет до -13 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!