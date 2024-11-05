Свердловчан предупредили об опасности на трассах из-за стихии

Дорожники предупредили водителей о гололеде на свердловских трассах 5—6 ноября

05 ноября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Особо сильный гололед ожидается 5—6 ноября Фото: Александр Елизаров © URA.RU На трассах из Екатеринбурга в Челябинск, Тюмень и Пермь 5—6 ноября ожидается гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: 5—6 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — следует из сообщения. Речь идет о трассах М-5 «Урал», P-351 и P-242. Циклон с осадками постепенно уходит из Свердловской области, однако в регионе останется морозная погода. По словам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха 5—8 ноября упадет до -13 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассах из Екатеринбурга в Челябинск, Тюмень и Пермь 5—6 ноября ожидается гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: 5—6 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — следует из сообщения. Речь идет о трассах М-5 «Урал», P-351 и P-242. Циклон с осадками постепенно уходит из Свердловской области, однако в регионе останется морозная погода. По словам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха 5—8 ноября упадет до -13 градусов.