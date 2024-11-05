В Тюменской области у военного комиссариата избили полицейского

Сотрудника ДПС из Заводоуковска (Тюменская область) избили во время того, как он охранял военный комиссариат. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Инспектор ДПС дежурил и обеспечивал охрану комиссариата по Заводоуковскому городскому округу. К потерпевшему подъехал нетрезвый подсудимый и предложил переговорить по поводу привлечении его брата к административной ответственности. Мужчина нанес силовику четыре удара по лицу, инспектор упал, и обвиняемый еще пять раз ударил его по голове. Также звучали публичные оскорбления», — рассказали в пресс-службе.
Преступление произошло в августе 2023 года, но приговор прозвучал только сейчас. Обвиняемый Евгений Матвеев (1993 года рождения) в суде свою вину не признал и показания давать отказался. Его приговорили к двум годам и двум месяцам принудительных работ.
Как ранее писало URA.RU, в Заводоуковске руководитель отдела ГИБДД не стал препятствовать избиению своего сотрудника, за что стал фигурантом уголовного дела. После правоохранитель подал рапорт об увольнении. По данным источников URA.RU, силовика привлекли к дисциплинарной ответственности.
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