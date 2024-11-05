05 ноября 2024

В Тюменской области у военного комиссариата избили полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области сотрудника ДПС избили на службе
В Тюменской области сотрудника ДПС избили на службе Фото:

Сотрудника ДПС из Заводоуковска (Тюменская область) избили во время того, как он охранял военный комиссариат. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Инспектор ДПС дежурил и обеспечивал охрану комиссариата по Заводоуковскому городскому округу. К потерпевшему подъехал нетрезвый подсудимый и предложил переговорить по поводу привлечении его брата к административной ответственности. Мужчина нанес силовику четыре удара по лицу, инспектор упал, и обвиняемый еще пять раз ударил его по голове. Также звучали публичные оскорбления», — рассказали в пресс-службе.

Преступление произошло в августе 2023 года, но приговор прозвучал только сейчас. Обвиняемый Евгений Матвеев (1993 года рождения) в суде свою вину не признал и показания давать отказался. Его приговорили к двум годам и двум месяцам принудительных работ.

Как ранее писало URA.RU, в Заводоуковске руководитель отдела ГИБДД не стал препятствовать избиению своего сотрудника, за что стал фигурантом уголовного дела. После правоохранитель подал рапорт об увольнении. По данным источников URA.RU, силовика привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Сотрудника ДПС из Заводоуковска (Тюменская область) избили во время того, как он охранял военный комиссариат. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Инспектор ДПС дежурил и обеспечивал охрану комиссариата по Заводоуковскому городскому округу. К потерпевшему подъехал нетрезвый подсудимый и предложил переговорить по поводу привлечении его брата к административной ответственности. Мужчина нанес силовику четыре удара по лицу, инспектор упал, и обвиняемый еще пять раз ударил его по голове. Также звучали публичные оскорбления», — рассказали в пресс-службе. Преступление произошло в августе 2023 года, но приговор прозвучал только сейчас. Обвиняемый Евгений Матвеев (1993 года рождения) в суде свою вину не признал и показания давать отказался. Его приговорили к двум годам и двум месяцам принудительных работ. Как ранее писало URA.RU, в Заводоуковске руководитель отдела ГИБДД не стал препятствовать избиению своего сотрудника, за что стал фигурантом уголовного дела. После правоохранитель подал рапорт об увольнении. По данным источников URA.RU, силовика привлекли к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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