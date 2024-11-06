В Тюмень придет резкое похолодание

В Тюмени резко похолодает 27 ноября
В Тюмени резко похолодает до -17: такая температура воздуха ждет горожан ночью 27 ноября. Информация представлена на сервисе «Яндекс. Погода».
«Тюмень, 27 ноября. Температура воздуха ночью: -17», — сообщают метеорологи.
Днем в этот день будет -12, но из-за ветра ощущаться это будет как -19. Похолодание будет резким: буквально 26 ноября в Тюмени будет всего лишь -5 днем и -10 ночью.
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