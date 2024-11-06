В Тюмень придет резкое похолодание

В Тюмени ночью 27 ноября похолодает до -17
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В Тюмени резко похолодает 27 ноября
В Тюмени резко похолодает 27 ноября Фото:

В Тюмени резко похолодает до -17: такая температура воздуха ждет горожан ночью 27 ноября. Информация представлена на сервисе «Яндекс. Погода».

«Тюмень, 27 ноября. Температура воздуха ночью: -17», — сообщают метеорологи.

Днем в этот день будет -12, но из-за ветра ощущаться это будет как -19. Похолодание будет резким: буквально 26 ноября в Тюмени будет всего лишь -5 днем и -10 ночью.

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В Тюмени резко похолодает до -17: такая температура воздуха ждет горожан ночью 27 ноября. Информация представлена на сервисе «Яндекс. Погода». «Тюмень, 27 ноября. Температура воздуха ночью: -17», — сообщают метеорологи. Днем в этот день будет -12, но из-за ветра ощущаться это будет как -19. Похолодание будет резким: буквально 26 ноября в Тюмени будет всего лишь -5 днем и -10 ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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