США реализовывали неоколониальную политику, извлекая ресурсы из других стран, в том числе из России после распада СССР. В 1990-х РФ оказалась объектом, из которого «выкачивали дивиденды». Об этом на форуме «Знание. Первые» в Москве рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В том числе и наша страна после крушения Советского Союза, предавшись эйфории медового месяца, как нам казалось, медовых лет с этим самым коллективным Западом тоже превратилась в объект выкачивания дивидендов», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что США установили свои правила в мировой политике, игнорируя международные нормы. Это способствовало превращению других стран в зависимые, заключил Песков.
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