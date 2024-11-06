Песков рассказал, как Россия пострадала от США после крушения СССР

Песков: в 1990-е Запад выкачивал из России дивиденды
© Служба новостей «URA.RU»
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США превращают другие страны в зависимые, заявил Песков
США превращают другие страны в зависимые, заявил Песков Фото:

США реализовывали неоколониальную политику, извлекая ресурсы из других стран, в том числе из России после распада СССР. В 1990-х РФ оказалась объектом, из которого «выкачивали дивиденды». Об этом на форуме «Знание. Первые» в Москве рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В том числе и наша страна после крушения Советского Союза, предавшись эйфории медового месяца, как нам казалось, медовых лет с этим самым коллективным Западом тоже превратилась в объект выкачивания дивидендов», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что США установили свои правила в мировой политике, игнорируя международные нормы. Это способствовало превращению других стран в зависимые, заключил Песков.

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США реализовывали неоколониальную политику, извлекая ресурсы из других стран, в том числе из России после распада СССР. В 1990-х РФ оказалась объектом, из которого «выкачивали дивиденды». Об этом на форуме «Знание. Первые» в Москве рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В том числе и наша страна после крушения Советского Союза, предавшись эйфории медового месяца, как нам казалось, медовых лет с этим самым коллективным Западом тоже превратилась в объект выкачивания дивидендов», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что США установили свои правила в мировой политике, игнорируя международные нормы. Это способствовало превращению других стран в зависимые, заключил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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