Рядом с Курской АЭС был сбит украинский БПЛА

В ночь на 24 августа в окрестностях Курской АЭС уничтожили украинский беспилотник. Обломки дрона при падении повредили трансформатор. Произошел пожар, рассказала пресс-служба станции.
«При падении БПЛА сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате блок №3 был разгружен на 50%», — указано в telegram-канале АЭС.
Пострадавших нет. Радиационный фон на прилегающей территории не изменялся. О том, где еще были ликвидированы беспилотники врага — узнаете из трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.