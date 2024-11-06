В деревне Московка случился смертельный пожар
В Нижнетавдинском районе Тюменской области в деревне Московка произошло возгорание деревянного жилого дома. В результате пожара погиб один человек, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«6 ноября в пятом часу вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: деревня Московка, улица Центральная 14… К сожалению, на пожаре погиб один человек», — написано в telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работали 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
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