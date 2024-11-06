06 ноября 2024

Тюмень накрыли километровые пробки

Пробки на дорогах Тюмени достигли девяти баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки возникли в том числе и из-за снегопада
Пробки возникли в том числе и из-за снегопада Фото:

Пробки в Тюмени утром 7 ноября оцениваются на девять баллов из десяти. Информация о состоянии на дорогах показана на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 7 ноября. Пробки на дорогах — девять баллов», — такие данные опубликованы на сайте 2ГИС.

Заторы замечены в центральной части города. Постоять придется на улицах Закалужская, Республики, Пермякова, 50 лет Октября и других.

На карте отмечены восемь ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Закалужская, в районе Ожогино, Западносибирская и других.

Пробки в городе начались уже с восьми утра
Пробки в городе начались уже с восьми утра
Фото:

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Пробки в Тюмени утром 7 ноября оцениваются на девять баллов из десяти. Информация о состоянии на дорогах показана на сервисе 2ГИС. «Тюмень, 7 ноября. Пробки на дорогах — девять баллов», — такие данные опубликованы на сайте 2ГИС. Заторы замечены в центральной части города. Постоять придется на улицах Закалужская, Республики, Пермякова, 50 лет Октября и других. На карте отмечены восемь ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Закалужская, в районе Ожогино, Западносибирская и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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