Тюмень накрыли километровые пробки

Пробки возникли в том числе и из-за снегопада
Пробки в Тюмени утром 7 ноября оцениваются на девять баллов из десяти. Информация о состоянии на дорогах показана на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 7 ноября. Пробки на дорогах — девять баллов», — такие данные опубликованы на сайте 2ГИС.
Заторы замечены в центральной части города. Постоять придется на улицах Закалужская, Республики, Пермякова, 50 лет Октября и других.
На карте отмечены восемь ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Закалужская, в районе Ожогино, Западносибирская и других.
Пробки в городе начались уже с восьми утра
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