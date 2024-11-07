Госкультохрана запретила «Сургутнефтегазу» строить нефтепровод на месторождении, где нашли древнее городище

Компании «Сургутнефтегаз» запретили строить трубопровод из-за древних поселений
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегазу» запретили тянуть трубопровод на месторождении из-за древних поселений
«Сургутнефтегазу» запретили тянуть трубопровод на месторождении из-за древних поселений Фото:

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО запретила компании «Сургутнефтегаз» строить нефтепровод на территории месторождений в Нефтеюганском районе, где были обнаружены археологические памятники — поселения железного века. Согласно документам проверки, находящимся в распоряжении URA.RU, нефтяная компания обязана выполнить ряд требований для защиты объектов культурного наследия, прежде чем приступать к работе.

«На территории испрашиваемого земельного участка под проект „Нефтепровод от ДНС с УПСВ Туканского участка недр до УЗА №10“ в Нефтеюганском районе расположены выявленные объекты культурного наследия: поселение Тепоръега 5, поселение Тепоръега 11, группа впадин Чепырьега 1. Осуществление земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на этой территории может привести к его повреждению и нарушению требований законодательства об охране объектов культурного наследия», — говорится в заключении Госкультохраны.

В ходе проверки выяснилось, что участок, предназначенный для строительства нефтепровода, пересекает границы культурных объектов, включая поселения и археологические группы. В соответствии с федеральным законом, «Сургутнефтегаз» должен разработать и согласовать проект сохранения памятников археологии с Госкультохраной. Без выполнения этих требований строительство может повредить культурные объекты. Ведомство вынесло нефтяной компании предостережение.

Агентство URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что ученые Уральского отделения Российской академии наук нашли древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Возраст городища смогут определить после раскопок и подробного изучения найденных артефактов.

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Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО запретила компании «Сургутнефтегаз» строить нефтепровод на территории месторождений в Нефтеюганском районе, где были обнаружены археологические памятники — поселения железного века. Согласно документам проверки, находящимся в распоряжении URA.RU, нефтяная компания обязана выполнить ряд требований для защиты объектов культурного наследия, прежде чем приступать к работе. «На территории испрашиваемого земельного участка под проект „Нефтепровод от ДНС с УПСВ Туканского участка недр до УЗА №10“ в Нефтеюганском районе расположены выявленные объекты культурного наследия: поселение Тепоръега 5, поселение Тепоръега 11, группа впадин Чепырьега 1. Осуществление земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на этой территории может привести к его повреждению и нарушению требований законодательства об охране объектов культурного наследия», — говорится в заключении Госкультохраны. В ходе проверки выяснилось, что участок, предназначенный для строительства нефтепровода, пересекает границы культурных объектов, включая поселения и археологические группы. В соответствии с федеральным законом, «Сургутнефтегаз» должен разработать и согласовать проект сохранения памятников археологии с Госкультохраной. Без выполнения этих требований строительство может повредить культурные объекты. Ведомство вынесло нефтяной компании предостережение. Агентство URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что ученые Уральского отделения Российской академии наук нашли древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Возраст городища смогут определить после раскопок и подробного изучения найденных артефактов.
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