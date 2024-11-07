07 ноября 2024

В Тюмени под КРТ изымут земли на улице Ветеранов Труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Город постепенно преобразуется в рамках КРТ
Город постепенно преобразуется в рамках КРТ Фото:

В Тюмени под реновацию изымут земельный участок площадью 6,7 гектаров. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти Тюменской области.

«Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции», — указано в документе. КРТ коснется участков, расположенных на улице Ветеранов Труда.

Исходя из данных, в рамках КРТ будут снесены заправка, склад горюче-смазочных материалов, пять нежилых построек, административное здание, гараж и дом. На месте объектов возведут многоэтажные жилые дома, офисный центр и другое. Реализация проекта запланирована на пять лет.

В настоящий момент под КРТ в Тюмени отдано 20 территорий. По 18-ти уже заключены договоры на застройку и реновацию. В будущем еще минимум пять территорий будут расторгованы. 

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В Тюмени под реновацию изымут земельный участок площадью 6,7 гектаров. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти Тюменской области. «Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции», — указано в документе. КРТ коснется участков, расположенных на улице Ветеранов Труда. Исходя из данных, в рамках КРТ будут снесены заправка, склад горюче-смазочных материалов, пять нежилых построек, административное здание, гараж и дом. На месте объектов возведут многоэтажные жилые дома, офисный центр и другое. Реализация проекта запланирована на пять лет. В настоящий момент под КРТ в Тюмени отдано 20 территорий. По 18-ти уже заключены договоры на застройку и реновацию. В будущем еще минимум пять территорий будут расторгованы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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