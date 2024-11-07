В Тюмени под КРТ изымут земли на улице Ветеранов Труда

В Тюмени под реновацию изымут земельный участок площадью 6,7 гектаров. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти Тюменской области.
«Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции», — указано в документе. КРТ коснется участков, расположенных на улице Ветеранов Труда.
Исходя из данных, в рамках КРТ будут снесены заправка, склад горюче-смазочных материалов, пять нежилых построек, административное здание, гараж и дом. На месте объектов возведут многоэтажные жилые дома, офисный центр и другое. Реализация проекта запланирована на пять лет.
В настоящий момент под КРТ в Тюмени отдано 20 территорий. По 18-ти уже заключены договоры на застройку и реновацию. В будущем еще минимум пять территорий будут расторгованы.
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