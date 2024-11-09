В Киеве дрон попал в дом с послом Эстонии на Украине

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Эстонские дипломаты обсудили возможность увеличения помощи Украине в сфере ПВО после атаки дрона
Эстонские дипломаты обсудили возможность увеличения помощи Украине в сфере ПВО после атаки дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве беспилотник попал в дом, где проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

«В Киеве дрон попал в дом, где проживает Аннели Кольк», — написал Цахкна на своей странице в соцсети X. По его словам, дипломат не пострадала, но нанесен ущерб верхнему этажу здания.

В связи с этим Цахкна и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнули необходимость предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны от западных партнеров. Сама Кольк отметила, что ее жилище напрямую не пострадало.

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В Киеве беспилотник попал в дом, где проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. «В Киеве дрон попал в дом, где проживает Аннели Кольк», — написал Цахкна на своей странице в соцсети X. По его словам, дипломат не пострадала, но нанесен ущерб верхнему этажу здания. В связи с этим Цахкна и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнули необходимость предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны от западных партнеров. Сама Кольк отметила, что ее жилище напрямую не пострадало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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