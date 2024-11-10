Под Екатеринбургом лес заливают стоками. Видео

11 ноября 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Очистные сооружения базы отдыха разграбили в период, когда она не работала (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лесу возле деревни Коптяки под Екатеринбургом обнаружили канализационные стоки. Местные жители утверждают, что отходы якобы сливает местная база отдыха «Энергетик». «До 2018 года здесь были муниципальные очистные, потом был период, когда база отдыха „Энергетик“ не работала. В этот период очистные разграбили (все оборудование, электропроводку, металл, баки и т. д. вырезали и вывезли); сейчас остались только трубы, которые ранее вели к этим очистным. Сама база отдыха должна сейчас якобы вывозить канализационные стоки автомашинами. Но периодически в целях экономии просто сливают в лес к жилым домам стоки по старым трубам без какой-либо очистки», — передает слова очевидца группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, к этим очистным сооружениям ни у кого нет доступа, кроме как у базы отдыха, которая якобы к ним подключена. Он добавил, что виновника сливов отходов полицейские не могут найти уже несколько месяцев. «Ранее уже был такой же случай, разбирался на уровне администрации Среднеуральска. Заявление в полицию было написано», — заключил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям базы отдыха «Энергетик». Также был направлен запрос в администрацию Среднеуральского городского округа. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу возле деревни Коптяки под Екатеринбургом обнаружили канализационные стоки. Местные жители утверждают, что отходы якобы сливает местная база отдыха «Энергетик». «До 2018 года здесь были муниципальные очистные, потом был период, когда база отдыха „Энергетик“ не работала. В этот период очистные разграбили (все оборудование, электропроводку, металл, баки и т. д. вырезали и вывезли); сейчас остались только трубы, которые ранее вели к этим очистным. Сама база отдыха должна сейчас якобы вывозить канализационные стоки автомашинами. Но периодически в целях экономии просто сливают в лес к жилым домам стоки по старым трубам без какой-либо очистки», — передает слова очевидца группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, к этим очистным сооружениям ни у кого нет доступа, кроме как у базы отдыха, которая якобы к ним подключена. Он добавил, что виновника сливов отходов полицейские не могут найти уже несколько месяцев. «Ранее уже был такой же случай, разбирался на уровне администрации Среднеуральска. Заявление в полицию было написано», — заключил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям базы отдыха «Энергетик». Также был направлен запрос в администрацию Среднеуральского городского округа. Ответы ожидаются.