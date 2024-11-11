В Курской области находится больше военных ВСУ, чем на юге Донбасса. Также в регионе украинские войска проводят ротации каждые 10 дней, сообщает El Pais.
«Под Курском задействованы лучшие украинские бригады, и каждые 10 дней проводятся ротации», — говорится в материале. Отмечается, что под Курахово ВСУ проводят ротации каждые 25 дней.
Однако военные Украины в среднем за сутки теряют в курском приграничье по 300 человек. Помимо прочего, за все время боевых действий в регионе ВСУ потеряли 31 090 военнослужащих, 126 боевых машин пехоты и 194 танка.
Кроме того, украинский военнопленный Владимир Никольников сообщил, что его сослуживцы не хотели вступать в бои в Курской области. На подобном настояло командование, передает RT.
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