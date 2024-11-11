Суд заочно арестовал судью в Гааге, выдавшего ордер на арест Шойгу и Герасимова

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МУС летом обвинил Шойгу и Герасимова в ракетных ударах
МУС летом обвинил Шойгу и Герасимова в ракетных ударах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Летом 2024 года он выдал ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«В Москве заочно арестован судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд, выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова», — сказали в суде. Информацию приводит ТАСС. 

Аресты были выданы в июне в контексте расследований ситуации на Украине. По обвинениям МУСа, Шойгу и Герасимов якобы несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС России по электроэнергетической инфраструктуре страны. Как утверждает суд, удары наносились с октября 2022 года по март 2023 года.

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Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Летом 2024 года он выдал ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. «В Москве заочно арестован судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд, выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова», — сказали в суде. Информацию приводит ТАСС.  Аресты были выданы в июне в контексте расследований ситуации на Украине. По обвинениям МУСа, Шойгу и Герасимов якобы несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС России по электроэнергетической инфраструктуре страны. Как утверждает суд, удары наносились с октября 2022 года по март 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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