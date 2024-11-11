Суд заочно арестовал судью в Гааге, выдавшего ордер на арест Шойгу и Герасимова

Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Летом 2024 года он выдал ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
«В Москве заочно арестован судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд, выдавший санкцию на арест Шойгу и Герасимова», — сказали в суде. Информацию приводит ТАСС.
Аресты были выданы в июне в контексте расследований ситуации на Украине. По обвинениям МУСа, Шойгу и Герасимов якобы несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС России по электроэнергетической инфраструктуре страны. Как утверждает суд, удары наносились с октября 2022 года по март 2023 года.
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