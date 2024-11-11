Власти ХМАО ответили на жалобы жителей, которые рискуют жизнью по пути на работу

Власти ХМАО отреагировали на жалобы жителей Ханты-Мансийска, которые ежедневно рискуют жизнью, переходя опасный участок федеральной трассы по пути на работу: они вынуждены перебегать дорогу, поскольку поблизости нет перехода. Окружной департамент дорожного хозяйства сообщил агентству URA.RU, что учтет пожелания граждан при разработке плана по ремонту этой дороги.
«В целях приведения участка автомобильной дороги в нормативное состояние, устранения недостатков и совершенствования организации дорожного движения, КУ „Управление автомобильных дорог“ приступило к разработке мероприятий по оптимальному комплексному решению проблемных вопросов с учетом всех поступающих замечаний и предложений. При принятии решений по совершенствованию организации дорожного движения будут учтены все необходимые мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В августе 2024 года участок дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на который жаловались жители, был передан в управление Управтодору ХМАО. С тех пор ведомство получило множество обращений от граждан и организаций, касающихся безопасности на участке. Окружные власти планируют комплексную оптимизацию дорожного движения на этой трассе. «Ремонтные работы смогут начаться не ранее 2025 года, при условии финансирования», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сотрудники «„Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ и УФСИН ежедневно вынуждены перебегать федеральную трассу по пути на работу. В нужном месте на дороге отсутствует тротуар, а до ближайшего пешеходного перехода более километра.
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