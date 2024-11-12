Прокуратура проследит за отоплением в родном поселке губернатора Пермского края

Прокуратура обратит особое внимание на бесперебойную подачу тепла в дома жителей поселков Ныроб и Рябинино Чердынского округа. Последний является родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры Прикамья. Представители надзорного ведомства приняли участие в работе межведомственной рабочей группы, на которой обсуждались вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.
«Особое внимание обращено на обеспечение бесперебойного отопления жилых домов, расположенных в поселках Рябинино и Ныроб», — указывают в краевой прокуратуре. URA.RU рассказывало ранее о коммунальной аварии в Ныробе, в результате которой поселок остался без отопления.
К аварии привело ветхое состояние системы теплоснабжения. После случившегося власти решили построить в Ныробе новую котельную.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!