12 ноября 2024

Прокуратура проследит за отоплением в родном поселке губернатора Пермского края

Прокуратура проследит за отоплением в двух поселках на севере Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура уделит особое внимание бесперебойной подаче тепла в поселках Ныроб и Рябинино
Прокуратура уделит особое внимание бесперебойной подаче тепла в поселках Ныроб и Рябинино Фото:

Прокуратура обратит особое внимание на бесперебойную подачу тепла в дома жителей поселков Ныроб и Рябинино Чердынского округа. Последний является родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры Прикамья. Представители надзорного ведомства приняли участие в работе межведомственной рабочей группы, на которой обсуждались вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

«Особое внимание обращено на обеспечение бесперебойного отопления жилых домов, расположенных в поселках Рябинино и Ныроб», — указывают в краевой прокуратуре. URA.RU рассказывало ранее о коммунальной аварии в Ныробе, в результате которой поселок остался без отопления.

К аварии привело ветхое состояние системы теплоснабжения. После случившегося власти решили построить в Ныробе новую котельную.

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Прокуратура обратит особое внимание на бесперебойную подачу тепла в дома жителей поселков Ныроб и Рябинино Чердынского округа. Последний является родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры Прикамья. Представители надзорного ведомства приняли участие в работе межведомственной рабочей группы, на которой обсуждались вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. «Особое внимание обращено на обеспечение бесперебойного отопления жилых домов, расположенных в поселках Рябинино и Ныроб», — указывают в краевой прокуратуре. URA.RU рассказывало ранее о коммунальной аварии в Ныробе, в результате которой поселок остался без отопления. К аварии привело ветхое состояние системы теплоснабжения. После случившегося власти решили построить в Ныробе новую котельную.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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