В Курганской области силовики тренировались отражать атаки дронов с химоружием. Фото

В Курганской области прошли крупные учения со спецслужбами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганские силовики отработали условные атаки дронов
Курганские силовики отработали условные атаки дронов Фото:

На территории Щучанского муниципального округа Курганской области прошли командно-штабные учения с участием ключевых региональных служб безопасности. Спецслужбы отрабатывали атаку дронов с химоружием. В мероприятии приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, Росгвардии, СУ СК, а также представители органов местного самоуправления, пишет пресс-служба регионального УФСБ.

Целью учений было проверить готовность спецслужб к реагированию на чрезвычайные ситуации, включая химическое загрязнение. В ходе учений был смоделирован подрыв производственного цеха на территории бывшего завода по уничтожению химического оружия с помощью беспилотника. «Оперативный штаб реализовал алгоритмы реагирования специальных служб и органов власти при возникновении чрезвычайных ситуаций и химического загрязнения территории промышленного объекта», — сообщает оперативный штаб.

В ходе учений была продемонстрирована высокая степень согласованности и профессионализма участников. Это позволило успешно справиться с поставленными задачами и подтвердить эффективность существующих механизмов взаимодействия между различными ведомствами в условиях проведения контртеррористических операций.

Силовики отработали атаку дронов с химоружием
Силовики отработали атаку дронов с химоружием
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Щучанского муниципального округа Курганской области прошли командно-штабные учения с участием ключевых региональных служб безопасности. Спецслужбы отрабатывали атаку дронов с химоружием. В мероприятии приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, Росгвардии, СУ СК, а также представители органов местного самоуправления, пишет пресс-служба регионального УФСБ. Целью учений было проверить готовность спецслужб к реагированию на чрезвычайные ситуации, включая химическое загрязнение. В ходе учений был смоделирован подрыв производственного цеха на территории бывшего завода по уничтожению химического оружия с помощью беспилотника. «Оперативный штаб реализовал алгоритмы реагирования специальных служб и органов власти при возникновении чрезвычайных ситуаций и химического загрязнения территории промышленного объекта», — сообщает оперативный штаб. В ходе учений была продемонстрирована высокая степень согласованности и профессионализма участников. Это позволило успешно справиться с поставленными задачами и подтвердить эффективность существующих механизмов взаимодействия между различными ведомствами в условиях проведения контртеррористических операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...