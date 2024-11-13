На территории Щучанского муниципального округа Курганской области прошли командно-штабные учения с участием ключевых региональных служб безопасности. Спецслужбы отрабатывали атаку дронов с химоружием. В мероприятии приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, Росгвардии, СУ СК, а также представители органов местного самоуправления, пишет пресс-служба регионального УФСБ.
Целью учений было проверить готовность спецслужб к реагированию на чрезвычайные ситуации, включая химическое загрязнение. В ходе учений был смоделирован подрыв производственного цеха на территории бывшего завода по уничтожению химического оружия с помощью беспилотника. «Оперативный штаб реализовал алгоритмы реагирования специальных служб и органов власти при возникновении чрезвычайных ситуаций и химического загрязнения территории промышленного объекта», — сообщает оперативный штаб.
В ходе учений была продемонстрирована высокая степень согласованности и профессионализма участников. Это позволило успешно справиться с поставленными задачами и подтвердить эффективность существующих механизмов взаимодействия между различными ведомствами в условиях проведения контртеррористических операций.
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