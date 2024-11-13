13 ноября 2024

Продавец комиссионного магазина в Тюмени украл из него почти 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноше грозит лишение свободы сроком до двух лет
Юноше грозит лишение свободы сроком до двух лет Фото:

В тюменском комиссионном магазине на улице Валерии Гнаровской после инвентаризации выявили недостачу в 93 тысячи рублей. Сотрудники обратились в полицию, которая оперативно нашла виновника. Им оказался продавец этого же магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Сотрудники уголовного розыска задержали одного из сотрудников. Молодой человек 2003 года рождения признался в преступлении и рассказал, что продавал товар, но деньги в кассу не вносил. Это продолжалось в течение шести месяцев. Средства он тратил на алкоголь и личные нужды», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее тюменец уже был судим. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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В тюменском комиссионном магазине на улице Валерии Гнаровской после инвентаризации выявили недостачу в 93 тысячи рублей. Сотрудники обратились в полицию, которая оперативно нашла виновника. Им оказался продавец этого же магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Сотрудники уголовного розыска задержали одного из сотрудников. Молодой человек 2003 года рождения признался в преступлении и рассказал, что продавал товар, но деньги в кассу не вносил. Это продолжалось в течение шести месяцев. Средства он тратил на алкоголь и личные нужды», — сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее тюменец уже был судим. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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