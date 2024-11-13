Продавец комиссионного магазина в Тюмени украл из него почти 100 тысяч рублей

В тюменском комиссионном магазине на улице Валерии Гнаровской после инвентаризации выявили недостачу в 93 тысячи рублей. Сотрудники обратились в полицию, которая оперативно нашла виновника. Им оказался продавец этого же магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Сотрудники уголовного розыска задержали одного из сотрудников. Молодой человек 2003 года рождения признался в преступлении и рассказал, что продавал товар, но деньги в кассу не вносил. Это продолжалось в течение шести месяцев. Средства он тратил на алкоголь и личные нужды», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее тюменец уже был судим. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!