Перевозчик властей Сургута пожаловался в прокуратуру на автобусы подрядчика, самовольно выехавшие на маршрут

Перевозчик из Сургута (ХМАО), АО «СПОПАТ», обратился в прокуратуру с жалобой на компанию «ПАТП-1» из Нижневартовска, которая самовольно начала работать на маршрутах общественного транспорта. Городские власти отстранили нижневартовское предприятие от перевозок из-за несоответствия автобусов требованиям договора. Об этом URA.RU сообщил директор «СПОПАТ» Александр Попов.
«1 ноября, выйдя на маршрут на законных основаниях, мы обнаружили, что отстраненная от перевозок компания самовольно выпустила свои автобусы, что привело к снижению нашей выручки. Мы подготовили документы и направили жалобу в контролирующие органы, а также намерены обратиться в суд для возмещения упущенной выручки», — отметил Попов.
В конце октября администрация Сургута провела конкурс на право перевозок по маршрутам 28 и 28А, где победителем стало ООО «ПАТП-1». Однако перед началом перевозок выяснилось, что часть транспорта предприятия не соответствует техническому заданию: у автобусов отсутствовали камеры видеонаблюдения, системы визуального и звукового информирования, а также автоматизированная система оплаты для интеграции с остальными маршрутами. Из-за нарушений заказчик не выдал компании маршрутные карты.
Чтобы не прерывать перевозки, власти продлили договор с действующим подрядчиком — «СПОПАТ» — до урегулирования всех вопросов. «После отстранения „ПАТП-1“ нашей компании пришлось срочно вернуть на маршруты 10 автобусов, которые были направлены на выполнение других задач. Водителей отозвали из отпусков», — добавил Попов.
Однако, несмотря на отсутствие допуска и неисполнение технических требований, автобусы отстраненной компании самовольно вышли на маршруты. Предприятие взимало с пассажиров наличную оплату.
В настоящее время на маршрутах 28 и 28А по дополнительному соглашению работает «СПОПАТ». Компания заключила с мэрией новый договор на перевозки, который будет действовать с завтрашнего дня.
URA.RU направило запрос в ООО «ПАТП-1». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в АО «СПОПАТ» поступили автобусы большой вместимости. Они обеспечат движение маршрутов общественного транспорта в Сургуте.
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