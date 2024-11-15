Тюменские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки. В социальных сетях они хвастаются уловом и советуют места, где толщина льда уже достаточна для промысла.
«Проверили Яровской карьер. Лед около 15 сантиметров. Размер щук порадовал, крупнее, чем в том году», — такой пост оставил в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» Руслан Файзуллин.
Рыбаки делятся местами, где лед уже достаточно окреп. В списке озеро Янтык, река Дуван, озеро Тулубаево, старица Иртыша, озеро Большой Нарык. При этом в МЧС региона предупреждают: на тонкий, неокрепший лед выходить запрещено.
«Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Если лед начал трещать и стала пробиваться вода, нужно остановиться и скользящими шагами возвращаться туда, откуда пришел», — отмечают в управлении.
Спасатели также отмечают, что для одного человека в пресной воде безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Следует учитывать и погодные условия: прочность снижается на четверть, если температура воздуха повышалась до нуля и держалась трое суток. Как ранее писало URA.RU, 16 ноября в Тюмени средняя дневная температура воздуха составит ноль градусов, а к 18 ноября ожидается уже +3.
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