Тюменские рыбаки выходят на первый лед и хвастаются уловом. Фото

Тюменские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки на льду
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы уже рыбачат на твердой воде
Тюменцы уже рыбачат на твердой воде Фото:

Тюменские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки. В социальных сетях они хвастаются уловом и советуют места, где толщина льда уже достаточна для промысла. 

«Проверили Яровской карьер. Лед около 15 сантиметров. Размер щук порадовал, крупнее, чем в том году», — такой пост оставил в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» Руслан Файзуллин.

Рыбаки делятся местами, где лед уже достаточно окреп. В списке озеро Янтык, река Дуван, озеро Тулубаево, старица Иртыша, озеро Большой Нарык. При этом в МЧС региона предупреждают: на тонкий, неокрепший лед выходить запрещено.

«Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Если лед начал трещать и стала пробиваться вода, нужно остановиться и скользящими шагами возвращаться туда, откуда пришел», — отмечают в управлении.

Спасатели также отмечают, что для одного человека в пресной воде безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Следует учитывать и погодные условия: прочность снижается на четверть, если температура воздуха повышалась до нуля и держалась трое суток. Как ранее писало URA.RU, 16 ноября в Тюмени средняя дневная температура воздуха составит ноль градусов, а к 18 ноября ожидается уже +3.

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Тюменские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки. В социальных сетях они хвастаются уловом и советуют места, где толщина льда уже достаточна для промысла.  «Проверили Яровской карьер. Лед около 15 сантиметров. Размер щук порадовал, крупнее, чем в том году», — такой пост оставил в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» Руслан Файзуллин. Рыбаки делятся местами, где лед уже достаточно окреп. В списке озеро Янтык, река Дуван, озеро Тулубаево, старица Иртыша, озеро Большой Нарык. При этом в МЧС региона предупреждают: на тонкий, неокрепший лед выходить запрещено. «Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Если лед начал трещать и стала пробиваться вода, нужно остановиться и скользящими шагами возвращаться туда, откуда пришел», — отмечают в управлении. Спасатели также отмечают, что для одного человека в пресной воде безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Следует учитывать и погодные условия: прочность снижается на четверть, если температура воздуха повышалась до нуля и держалась трое суток. Как ранее писало URA.RU, 16 ноября в Тюмени средняя дневная температура воздуха составит ноль градусов, а к 18 ноября ожидается уже +3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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