На Курганмашзаводе прошли учения пожарной службы, которые лично проверил врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Евгений Орлов. Согласно сценарию, пожар начался из-за взрыва свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, вызванного неисправной электропроводкой. Об этом сообщили представители завода в соцсетях.
В ходе учений пожар был классифицирован как пожар повышенной сложности. Пожарные быстро справились с ситуацией: «Огнеборцы, используя средства индивидуальной защиты, оперативно вынесли из помещений и доставили пострадавших в машины скорой помощи, локализовали возгорание», — пишет telegram-канал «Курганмашзавод».
По результатам проведенных учений, все задачи были выполнены оперативно и качественно. Продемонстрированы навыки управления подразделениями при тушении пожаров и проведена работа по совершенствованию умений, физической подготовки и морально-волевых качеств личного состава. В учениях приняли участие 120 человек и 11 единиц техники.
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