Врио начальника ГУ МЧС Орлов лично проверил учения пожарных на Курганмашзаводе. Фото

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Условному пожару присвоили ранг повышенной сложности (архивное фото)
Условному пожару присвоили ранг повышенной сложности (архивное фото) Фото:

На Курганмашзаводе прошли учения пожарной службы, которые лично проверил врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Евгений Орлов. Согласно сценарию, пожар начался из-за взрыва свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, вызванного неисправной электропроводкой. Об этом сообщили представители завода в соцсетях.

В ходе учений пожар был классифицирован как пожар повышенной сложности. Пожарные быстро справились с ситуацией: «Огнеборцы, используя средства индивидуальной защиты, оперативно вынесли из помещений и доставили пострадавших в машины скорой помощи, локализовали возгорание», — пишет telegram-канал «Курганмашзавод».

По результатам проведенных учений, все задачи были выполнены оперативно и качественно. Продемонстрированы навыки управления подразделениями при тушении пожаров и проведена работа по совершенствованию умений, физической подготовки и морально-волевых качеств личного состава. В учениях приняли участие 120 человек и 11 единиц техники.

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На Курганмашзаводе прошли учения пожарной службы, которые лично проверил врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Евгений Орлов. Согласно сценарию, пожар начался из-за взрыва свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, вызванного неисправной электропроводкой. Об этом сообщили представители завода в соцсетях. В ходе учений пожар был классифицирован как пожар повышенной сложности. Пожарные быстро справились с ситуацией: «Огнеборцы, используя средства индивидуальной защиты, оперативно вынесли из помещений и доставили пострадавших в машины скорой помощи, локализовали возгорание», — пишет telegram-канал «Курганмашзавод». По результатам проведенных учений, все задачи были выполнены оперативно и качественно. Продемонстрированы навыки управления подразделениями при тушении пожаров и проведена работа по совершенствованию умений, физической подготовки и морально-волевых качеств личного состава. В учениях приняли участие 120 человек и 11 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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