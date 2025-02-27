Глава ФАДН заявил, что межнациональный мир — это основа процветания регионов

Российские регионы привлекают туристов со всей страны своим культурным наследием, об этом сообщил глава ФАДН России Игорь Баринов на пленарном заседании третьего Всероссийского форум Ru.Локация «Территория жизни».
«Регионы, которые умело используют свое культурное и природное наследие, становятся точками притяжения для туристов со всей страны», — отметил Баринов, приводя в пример Казань, Грозный и Чебоксары. Он также подчеркнул, что даже небольшие населенные пункты, раскрывая свой этнотуристский потенциал, могут стать двигателями экономического развития и роста.
Баринов подчеркнул, что межнациональный мир является одним из важнейших факторов комфортной инвестиционной среды и развития районов в целом. Форум «Территория жизни» стал площадкой для обсуждения новых стратегий развития российских городов и регионов. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и творческих индустрий, объединенных стремлением сделать российские регионы более привлекательными и удобными для жизни и работы.
Программа состояла из четырех тематических сессий с участием более 20 спикеров. В центре внимания были вопросы создания комфортной городской среды, восстановления объектов культурного наследия, поиска новых форм и идей для традиционных ремесел, развития внутреннего туризма и поддержки местных российских брендов.
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