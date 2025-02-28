Родственники мэра Николаева сбежали с Украины

Супруга мэра Николаева Александра Сенкевича Екатерина и его брат Станислав покинули территорию Украины. Отмечается, что Станислав выехал из страны, несмотря на ограничения, установленные украинскими властями, которые запрещают мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Информация об их выезде подтверждается данными из аккаунта Google и документами.
Благодаря активности Станислава Сенкевича в его аккаунте Google удалось установить его местоположение. Мужчина активно оставлял отзывы о посещенных заведениях. Из них стало известно, что за последний год он посетил несколько стран, включая Турцию, Эстонию и Латвию. Одним из таких отзывов было его мнение о веганском ресторане в Таллине, оставленное в сентябре 2024 года, передает РИА «Новости» на основе своего исследования.
«Супер вкусно. Один из лучших веганских гамбургеров, которые я когда-либо пробовал», — написал Станислав в своем отзыве. Кроме того, в том же месяце он оставил отзыв о природной тропе Мангальсала в Риге. Неизвестно, как Станиславу удалось покинуть Украину. Отмечается, что в стране он работал директором общественной организации «Голос общества».
Согласно документам, Украину покинула и супруга Александра Сенкевича. Екатерина зарегистрирована в Польше как соучредитель компании «Черное Море», которая была основана в Вроцлаве в 2023 году. В учредительных документах организации указано, что место постоянного проживания Екатерины — Польша.
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