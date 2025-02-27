Мигранты, разбой и дублер Тюнина: главные новости Кургана за 27 февраля

В Кургане началось рассмотрение дела бывшего сотрудника «Курганавтодора», в КГУ продолжается скандал с обысками, а подростковая преступность процветает. URA.RU в своем дайджесте собрало главные новости за 27 февраля.
Уголовное дело экс-сотрудника «Курганавтодор»
Курганский городской суд начал слушания по делу Андрея Анисимова, бывшего сотрудника «Курганавтодор». Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями во время строительства дорог в Половинском округе. По данным прокуратуры, несмотря на недостроенные объекты и серьезные недоделки, Анисимов подписывал акты приемки, что привело к ущербу более 20 миллионов рублей.
Ситуация с иностранными студентами
В Кургане произошел инцидент с иностранными студентами Курганской сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева. Примерно 20 студентов были отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан за нарушение правил пребывания в России. Инсайдеры сообщают, что некоторых из них ожидает депортация.
Планы на строительство дублера
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил местной администрации провести предпроектные работы для строительства эстакады в районе шоссе Тюнина. Это решение стало повторным поручением после того, как предыдущая попытка не увенчалась успехом из-за отрицательного заключения от профильных органов.
Проблемы с подростковой преступностью
В микрорайоне Рябково группа подростков испортила чужую машину, что вызвало беспокойство среди местных жителей. Подростки были задержаны полицией вскоре после инцидента.
Меры предосторожности на случай паводка
Власти Кургана разработали план действий на случай масштабного паводка, который включает в себя ряд проверок и инструктажей. Эти этапы были опубликованы на сайте администрации города. За каждое мероприятие был назначен ответственный.
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