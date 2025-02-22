Алина Кабаева сделала заявление по поводу назначения Сергаевой на пост тренера сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выразила свои поздравления Татьяне Сергаевой в связи с ее назначением на должность главного тренера национальной сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает telegram-канале академии художественной гимнастики «Небесная грация».
«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России», — передает telegram-канал слова Кабаевой. Олимпийская чемпионка также высоко оценила профессиональные качества и Сергаевой, которые окажут значительное влияние на прогресс в области гимнастики в России. Кабаева также пожелала новому тренеру успехов в дальнейшей работе.
Сергаева приняла обязанности руководителя, сменив на этом посту Ирину Винер. Ранее заслуженный тренер России Инна Быстрова выразила мнение о том, что Кабаева способна успешно возглавить национальную сборную по художественной гимнастике после ухода Винер. Быстрова отметила, что Кабаева уже доказала свои управленческие способности в качестве руководителя академии «Небесная грация».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.