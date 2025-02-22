Алина Кабаева сделала заявление по поводу назначения Сергаевой на пост тренера сборной России

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Кабаева отметила большой опыт Сергаевой и пожелала ей успехов
Кабаева отметила большой опыт Сергаевой и пожелала ей успехов Фото:

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выразила свои поздравления Татьяне Сергаевой в связи с ее назначением на должность главного тренера национальной сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает telegram-канале академии художественной гимнастики «Небесная грация».

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России», — передает telegram-канал слова Кабаевой. Олимпийская чемпионка также высоко оценила профессиональные качества и Сергаевой, которые окажут значительное влияние на прогресс в области гимнастики в России. Кабаева также пожелала новому тренеру успехов в дальнейшей работе.

Сергаева приняла обязанности руководителя, сменив на этом посту Ирину Винер. Ранее заслуженный тренер России Инна Быстрова выразила мнение о том, что Кабаева способна успешно возглавить национальную сборную по художественной гимнастике после ухода Винер. Быстрова отметила, что Кабаева уже доказала свои управленческие способности в качестве руководителя академии «Небесная грация».

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выразила свои поздравления Татьяне Сергаевой в связи с ее назначением на должность главного тренера национальной сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает telegram-канале академии художественной гимнастики «Небесная грация». «Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России», — передает telegram-канал слова Кабаевой. Олимпийская чемпионка также высоко оценила профессиональные качества и Сергаевой, которые окажут значительное влияние на прогресс в области гимнастики в России. Кабаева также пожелала новому тренеру успехов в дальнейшей работе. Сергаева приняла обязанности руководителя, сменив на этом посту Ирину Винер. Ранее заслуженный тренер России Инна Быстрова выразила мнение о том, что Кабаева способна успешно возглавить национальную сборную по художественной гимнастике после ухода Винер. Быстрова отметила, что Кабаева уже доказала свои управленческие способности в качестве руководителя академии «Небесная грация».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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