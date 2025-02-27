На Украине конфисковали активы «Татнефти»

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о конфискации активов российской нефтяной компании «Татнефть. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Конфискация включает в себя активы, связанные с нефтебазами, заправочными станциями и другим имуществом, расположенном на украинской территории.
«Принято решение Высшего антикоррупционного суда об удовлетворении иска Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО „Татнефть имени В. Д. Шашина“, — отмечается в официальном сообщении на сайте Минюста Украины. По их данным, принято решение о конфискации 100% долей в уставном капитале компании ООО „Татнефть-АЗС-Украина“, 92,98% долей в уставном капитале компании ООО „Харьков-капитал“ и 88,97% долей в уставном капитале ООО „Полтава-капитал“.
Владения компаний охватывают нефтебазы, автозаправочные станции, нежилые здания, земельные участки, а также бензовозы и автомобили в Харьковской области. Также упоминаются объекты в Полтавской области Украины.
Ранее Минюст Украины обратился с инициативой о национализации активов российской нефтяной компании «Татнефть». В связи с этим был подан иск в Высший антикоррупционный суд Украины. Активы, расположенные в Харьковской и Полтавской областях, оцениваются в два миллиарда гривен (приблизительно 4,6 миллиарда рублей).
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