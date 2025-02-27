Bloomberg: в ЕС назначат нового ответственного за Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидатуру спецпосланника, который определит будущее Украины еще не утвердили
Кандидатуру спецпосланника, который определит будущее Украины еще не утвердили Фото:

Евросоюз в марте рассмотрит назначение специального посланника для потенциальных переговоров по завершению украинского кризиса. Об это сообщили американские политические обозреватели.

«Лидеры ЕС обсудят назначение специального посланника, представляющего блок на возможных переговорах о прекращении (конфликта на Украине — прим. URA.RU). Обсуждение пройдет в рамках специального саммита организации, который должен состояться 6 марта», — пишет Bloomberg.

На предстоящей встрече участники обсудят вопросы обороны и ожидания блока относительно мира на Украине. По данным американского издания, также будет поднята тема гарантий безопасности, которые ЕС может предложить в контексте переговоров.

По мнению доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — Петра Олещука, Европа сейчас может создать новый военный альянс, в который не войдут США, из-за растущего недоверия к Вашингтону. Есть мнение, что соглашение по Украине между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия ЕС станет серьезной проблемой для европейских лидеров. Вашингтон предлагает отправить миротворцев Евросоюза Киеву, но не собственный военный контингент, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз в марте рассмотрит назначение специального посланника для потенциальных переговоров по завершению украинского кризиса. Об это сообщили американские политические обозреватели. «Лидеры ЕС обсудят назначение специального посланника, представляющего блок на возможных переговорах о прекращении (конфликта на Украине — прим. URA.RU). Обсуждение пройдет в рамках специального саммита организации, который должен состояться 6 марта», — пишет Bloomberg. На предстоящей встрече участники обсудят вопросы обороны и ожидания блока относительно мира на Украине. По данным американского издания, также будет поднята тема гарантий безопасности, которые ЕС может предложить в контексте переговоров. По мнению доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — Петра Олещука, Европа сейчас может создать новый военный альянс, в который не войдут США, из-за растущего недоверия к Вашингтону. Есть мнение, что соглашение по Украине между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия ЕС станет серьезной проблемой для европейских лидеров. Вашингтон предлагает отправить миротворцев Евросоюза Киеву, но не собственный военный контингент, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...