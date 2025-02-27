Bloomberg: в ЕС назначат нового ответственного за Украину

Евросоюз в марте рассмотрит назначение специального посланника для потенциальных переговоров по завершению украинского кризиса. Об это сообщили американские политические обозреватели.
«Лидеры ЕС обсудят назначение специального посланника, представляющего блок на возможных переговорах о прекращении (конфликта на Украине — прим. URA.RU). Обсуждение пройдет в рамках специального саммита организации, который должен состояться 6 марта», — пишет Bloomberg.
На предстоящей встрече участники обсудят вопросы обороны и ожидания блока относительно мира на Украине. По данным американского издания, также будет поднята тема гарантий безопасности, которые ЕС может предложить в контексте переговоров.
По мнению доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — Петра Олещука, Европа сейчас может создать новый военный альянс, в который не войдут США, из-за растущего недоверия к Вашингтону. Есть мнение, что соглашение по Украине между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия ЕС станет серьезной проблемой для европейских лидеров. Вашингтон предлагает отправить миротворцев Евросоюза Киеву, но не собственный военный контингент, передает «Царьград».
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