Bloomberg: Шольц хочет позвонить Путину в пятницу

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Олаф Шольц желает провести телефонный разговор с Владимиром Путиным
Олаф Шольц желает провести телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшую пятницу, 15 ноября, сообщают иностранные СМИ. Основные темы разговора будут связаны с текущими международными отношениями, однако конкретные детали предстоящего диалога не раскрываются.

«Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу, сообщают источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными. Этот звонок станет первым прямым общением лидеров за почти два года», — пишет Bloomberg.

Разговор пройдет на фоне значительных изменений в международной политике, связанных с избранием Дональда Трампа президентом США. Трамп обещал закончить конфликт на Украине еще до инаугурации. В контексте этих событий, переговоры Шольца и Путина могут касаться вопросов стабилизации ситуации на Украине и возможности проведения мирных переговоров под эгидой новой администрации США.

Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся в декабре 2022 года. Шольц 11 ноября текущего года упомянул, что предстоит «скорое» время для нового телефонного разговора с российским лидером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин открыт для любых контактов, в том числе и с немецким канцлером.

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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшую пятницу, 15 ноября, сообщают иностранные СМИ. Основные темы разговора будут связаны с текущими международными отношениями, однако конкретные детали предстоящего диалога не раскрываются. «Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу, сообщают источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными. Этот звонок станет первым прямым общением лидеров за почти два года», — пишет Bloomberg. Разговор пройдет на фоне значительных изменений в международной политике, связанных с избранием Дональда Трампа президентом США. Трамп обещал закончить конфликт на Украине еще до инаугурации. В контексте этих событий, переговоры Шольца и Путина могут касаться вопросов стабилизации ситуации на Украине и возможности проведения мирных переговоров под эгидой новой администрации США. Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся в декабре 2022 года. Шольц 11 ноября текущего года упомянул, что предстоит «скорое» время для нового телефонного разговора с российским лидером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин открыт для любых контактов, в том числе и с немецким канцлером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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