Bloomberg: Шольц хочет позвонить Путину в пятницу

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшую пятницу, 15 ноября, сообщают иностранные СМИ. Основные темы разговора будут связаны с текущими международными отношениями, однако конкретные детали предстоящего диалога не раскрываются.
«Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу, сообщают источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными. Этот звонок станет первым прямым общением лидеров за почти два года», — пишет Bloomberg.
Разговор пройдет на фоне значительных изменений в международной политике, связанных с избранием Дональда Трампа президентом США. Трамп обещал закончить конфликт на Украине еще до инаугурации. В контексте этих событий, переговоры Шольца и Путина могут касаться вопросов стабилизации ситуации на Украине и возможности проведения мирных переговоров под эгидой новой администрации США.
Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся в декабре 2022 года. Шольц 11 ноября текущего года упомянул, что предстоит «скорое» время для нового телефонного разговора с российским лидером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин открыт для любых контактов, в том числе и с немецким канцлером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.