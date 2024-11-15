Пермь увеличила экспорт древесины в Китай

Компании Пермского края увеличили экспорт лесоматериалов в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С начала 2024 года из Пермского края вывезено 175,6 тыс кубометров лесопродукции в Китай, оформлено 3501 фитосанитарных сертификатов. За аналогичный период 2023 года из региона отправлено 157 тыс кубометров лесопродукции в Китай, оформлено 3073 фитосанитарных сертификатов. Рост объемов экспорта составил 12%», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Перед отправкой на экспорт всю древесину исследуют на наличие карантинных вредителей. Экспортная продукция имеет сертификаты и отвечает требованиям Евразийского экономического союза.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский край заготовил почти 40 тысяч елей для продажи к Новому году. Объем поставки елей и сосен в другие регионы вырос на 87%.
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