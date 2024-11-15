15 ноября 2024

Пермь увеличила экспорт древесины в Китай

Пермский край отправил в Китай десятки тысяч кубометров лесопродукции
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспорт лесопродукции из Пермского края за год увеличился на 12%
Экспорт лесопродукции из Пермского края за год увеличился на 12% Фото:

Компании Пермского края увеличили экспорт лесоматериалов в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С начала 2024 года из Пермского края вывезено 175,6 тыс кубометров лесопродукции в Китай, оформлено 3501 фитосанитарных сертификатов. За аналогичный период 2023 года из региона отправлено 157 тыс кубометров лесопродукции в Китай, оформлено 3073 фитосанитарных сертификатов. Рост объемов экспорта составил 12%», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Перед отправкой на экспорт всю древесину исследуют на наличие карантинных вредителей. Экспортная продукция имеет сертификаты и отвечает требованиям Евразийского экономического союза.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский край заготовил почти 40 тысяч елей для продажи к Новому году. Объем поставки елей и сосен в другие регионы вырос на 87%.

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Компании Пермского края увеличили экспорт лесоматериалов в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С начала 2024 года из Пермского края вывезено 175,6 тыс кубометров лесопродукции в Китай, оформлено 3501 фитосанитарных сертификатов. За аналогичный период 2023 года из региона отправлено 157 тыс кубометров лесопродукции в Китай, оформлено 3073 фитосанитарных сертификатов. Рост объемов экспорта составил 12%», — пояснили в пресс-службе ведомства. Перед отправкой на экспорт всю древесину исследуют на наличие карантинных вредителей. Экспортная продукция имеет сертификаты и отвечает требованиям Евразийского экономического союза. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский край заготовил почти 40 тысяч елей для продажи к Новому году. Объем поставки елей и сосен в другие регионы вырос на 87%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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