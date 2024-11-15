Пермский край заготовил почти 40 тысяч елей для продажи к Новому году

Объем поставок рождественских деревьев хвойных пород из Пермского края в другие регионы России составил 38,6 тысячи штук. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С начала 2024 года из Пермского края отгружено 38,6 тысячи елей и сосен, оформлено 79 карантинных сертификата. Продукция направлялась в Самарскую область, Астраханскую область, Волгоградскую область, Ростовскую область, Московскую область, Новосибирскую область, Воронежская область, Ставропольский, Приморский и Краснодарский край и другие регионы России. Это на 87% выше аналогичного периода 2023 года (20,5 тысячи рождественских деревьев)», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных объектов не обнаружено.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что из Пермского края отправили 6,25 тысячи тонн свежих томатов в 15 регионов России. Это на 12% выше аналогичного периода 2023 года (5,58 тысячи тонн).
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