15 ноября 2024

Пермский край заготовил почти 40 тысяч елей для продажи к Новому году

Пермский край увеличил поставки елей и сосен в другие регионы на 87 %
© Служба новостей «URA.RU»
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Елочки из Пермского края порадуют в Новый год жителей многих регионов России
Елочки из Пермского края порадуют в Новый год жителей многих регионов России Фото:

Объем поставок рождественских деревьев хвойных пород из Пермского края в другие регионы России составил 38,6 тысячи штук. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С начала 2024 года из Пермского края отгружено 38,6 тысячи елей и сосен, оформлено 79 карантинных сертификата. Продукция направлялась в Самарскую область, Астраханскую область, Волгоградскую область, Ростовскую область, Московскую область, Новосибирскую область, Воронежская область, Ставропольский, Приморский и Краснодарский край и другие регионы России. Это на 87% выше аналогичного периода 2023 года (20,5 тысячи рождественских деревьев)», — сообщили в пресс-службе. 

Уточняется, что продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных объектов не обнаружено.  

Ранее URA.RU рассказывало о том, что из Пермского края отправили 6,25 тысячи тонн свежих томатов в 15 регионов России. Это на 12% выше аналогичного периода 2023 года (5,58 тысячи тонн). 

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Объем поставок рождественских деревьев хвойных пород из Пермского края в другие регионы России составил 38,6 тысячи штук. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С начала 2024 года из Пермского края отгружено 38,6 тысячи елей и сосен, оформлено 79 карантинных сертификата. Продукция направлялась в Самарскую область, Астраханскую область, Волгоградскую область, Ростовскую область, Московскую область, Новосибирскую область, Воронежская область, Ставропольский, Приморский и Краснодарский край и другие регионы России. Это на 87% выше аналогичного периода 2023 года (20,5 тысячи рождественских деревьев)», — сообщили в пресс-службе.  Уточняется, что продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных объектов не обнаружено.   Ранее URA.RU рассказывало о том, что из Пермского края отправили 6,25 тысячи тонн свежих томатов в 15 регионов России. Это на 12% выше аналогичного периода 2023 года (5,58 тысячи тонн). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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