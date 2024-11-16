Аналитики раскрыли как будут развиваться отношения властей ХМАО с соседями

Правительство ХМАО расширит взаимодействие с регионами «тюменской матрешки» в социальной сфере и в развитии промышленного потенциала. Такой прогноз дали аналитики «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) в докладе о новой повестке Руслана Кухарука.
«Прогноз АПЭК. С учетом продолжения федеральной политики „новой индустриализации“ взаимодействие Югры с другими субъектами „тюменской матрешки“ будет связано не только с решением социальных задач (закрепленных, например, в программе „Сотрудничество“), но и с взаимопомощью по развитию промышленного потенциала трех регионов», — спрогнозировали аналитики.
Перспективным направлением также названо и развитие агропромышленного комплекса Югры. Уже сейчас в округе работают 945 предприятий АПК, а в бюджете 2024 года на развитие этой отрасли выделено более двух миллиардов рублей.
В АПЭК отметили, что экономическое значение ХМАО традиционно привлекает внимание федеральных деятелей правительства в сферах энергетики, строительства и промышленного развития. Так Кухарук отмечал, что правительство региона должно быть максимально вовлечено в работу федеральных коллег по определению структуры новых нацпроектов России не только до 2030 года, но и на перспективу до 2036 года.
О перезагрузке отношений с соседями губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил политэлитам региона еще находясь в роли временно исполняющего обязанности главы Югры. Потепление отношений с югом Тюменской области стало заметно югорским политэлитам уже к моменту вступления Кухарука в должность главы округа.
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