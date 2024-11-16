16 ноября 2024
15 ноября 2024

Дикий зверь посетил вахтовиков в ХМАО

В ХМАО вахтовики засняли зверя похожего на россомаху
© Служба новостей «URA.RU»
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Дикого зверя вахтовики обнаружили под одной из машин (Архивное фото)
Дикого зверя вахтовики обнаружили под одной из машин (Архивное фото) Фото:

Вахтовики в ХМАО сняли на видео дикого зверя, похожего на краснокнижную россомаху. Животное забралось под машину и наблюдало за ними оттуда, сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Тёмный силуэт с горящими глазами смотрел на вахтовика в ХМАО из-под машины. Размашистая походка зверя очень сильно напоминает стиль росомахи», — передает Ural Mash.

Россомаха — краснокнижное животное, которое внешне напоминает медведя из-за барсука. Особая походка россомахи — следствие того, что задние лапы зверя длиннее передних. Широко распространена в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медведей накормили солью и сняли их на камеру. Дикие животные зашли в природный парк Нумто Белоярского района и попали в объектив фотоловушки. 

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Вахтовики в ХМАО сняли на видео дикого зверя, похожего на краснокнижную россомаху. Животное забралось под машину и наблюдало за ними оттуда, сообщает telegram-канал Ural Mash. «Тёмный силуэт с горящими глазами смотрел на вахтовика в ХМАО из-под машины. Размашистая походка зверя очень сильно напоминает стиль росомахи», — передает Ural Mash. Россомаха — краснокнижное животное, которое внешне напоминает медведя из-за барсука. Особая походка россомахи — следствие того, что задние лапы зверя длиннее передних. Широко распространена в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медведей накормили солью и сняли их на камеру. Дикие животные зашли в природный парк Нумто Белоярского района и попали в объектив фотоловушки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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