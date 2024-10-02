Медведи зашли в природный парк Нумто Белоярского района полакомиться минеральной солью и попали в объектив установленной в лесу фотоловушки. Видео косолапых гостей, лазающих по деревьям, опубликовали сотрудники парка в соцсети.
«В августе на севере парка на один из солонцов захаживали косолапые гости. Была установлена фотоловушка для наблюдения. В кадр попалась медведица с резвыми медвежатами и одинокие взрослые медведи», — говорится в сообщении, опубликованном в группе парка Нумто в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники парка пояснили, что солонцы устанавливают для подкормки лесных обитателей. Минеральные соли укрепляют иммунитет животных.
К посту также прикрепили видео, на котором видно, как хищники лакомятся из солонцов. В кадр попали и медвежата, лазающие по деревьям.
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