02 октября 2024

В ХМАО медведей накормили солью и сняли их на камеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведи попали в кадр видеокамеры во время прогулки по лесу
Медведи попали в кадр видеокамеры во время прогулки по лесу Фото:

Медведи зашли в природный парк Нумто Белоярского района полакомиться минеральной солью и попали в объектив установленной в лесу фотоловушки. Видео косолапых гостей, лазающих по деревьям, опубликовали сотрудники парка в соцсети.

«В августе на севере парка на один из солонцов захаживали косолапые гости. Была установлена фотоловушка для наблюдения. В кадр попалась медведица с резвыми медвежатами и одинокие взрослые медведи», — говорится в сообщении, опубликованном в группе парка Нумто в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники парка пояснили, что солонцы устанавливают для подкормки лесных обитателей. Минеральные соли укрепляют иммунитет животных.

К посту также прикрепили видео, на котором видно, как хищники лакомятся из солонцов. В кадр попали и медвежата, лазающие по деревьям.

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Медведи зашли в природный парк Нумто Белоярского района полакомиться минеральной солью и попали в объектив установленной в лесу фотоловушки. Видео косолапых гостей, лазающих по деревьям, опубликовали сотрудники парка в соцсети. «В августе на севере парка на один из солонцов захаживали косолапые гости. Была установлена фотоловушка для наблюдения. В кадр попалась медведица с резвыми медвежатами и одинокие взрослые медведи», — говорится в сообщении, опубликованном в группе парка Нумто в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники парка пояснили, что солонцы устанавливают для подкормки лесных обитателей. Минеральные соли укрепляют иммунитет животных. К посту также прикрепили видео, на котором видно, как хищники лакомятся из солонцов. В кадр попали и медвежата, лазающие по деревьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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