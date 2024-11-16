16 ноября 2024

Бастрыкин потребовал провести проверку после того, как осколок стекла прилетел в глаз пермячке

СК проверит информацию об оказании небезопасных транспортных услуг в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства
Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе пермского управления СК РФ Денису Головкину провести проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Перми и доложить о результатах. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в Перми во время движения автобуса в салоне транспортного средства обрушилась стеклянная перегородка. В результате осколок попал в глаз пассажирке, ей потребовалась медицинская помощь. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале СК.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что осколок лопнувшего стекла в автобусе попал в глаз пермячке. Инцидент произошел на маршруте №51. В городском департаменте транспорта рассказали, что о ЧП не сообщали ни пассажиры, ни перевозчик.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе пермского управления СК РФ Денису Головкину провести проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Перми и доложить о результатах. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «В СМИ и социальной сети сообщается, что в Перми во время движения автобуса в салоне транспортного средства обрушилась стеклянная перегородка. В результате осколок попал в глаз пассажирке, ей потребовалась медицинская помощь. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале СК. Ранее URA.RU рассказывало о том, что осколок лопнувшего стекла в автобусе попал в глаз пермячке. Инцидент произошел на маршруте №51. В городском департаменте транспорта рассказали, что о ЧП не сообщали ни пассажиры, ни перевозчик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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