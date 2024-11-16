Бастрыкин потребовал провести проверку после того, как осколок стекла прилетел в глаз пермячке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе пермского управления СК РФ Денису Головкину провести проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Перми и доложить о результатах. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«В СМИ и социальной сети сообщается, что в Перми во время движения автобуса в салоне транспортного средства обрушилась стеклянная перегородка. В результате осколок попал в глаз пассажирке, ей потребовалась медицинская помощь. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки по данному факту находятся на контроле в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале СК.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что осколок лопнувшего стекла в автобусе попал в глаз пермячке. Инцидент произошел на маршруте №51. В городском департаменте транспорта рассказали, что о ЧП не сообщали ни пассажиры, ни перевозчик.
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