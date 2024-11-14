Пассажирка сообщила, что осколок лопнувшего стекла прямо во время движения рейсового автобуса по Перми попал ей в глаз. Пермячка объяснила, что инцидент произошел 15 ноября на маршруте №51.
«Сегодня в 18:50 перед остановкой „Юнгородок“ в сторону Владимирского на маршруте №51 лопнуло стекло в салоне, осколок попал мне в глаз. Автобус дальше поехал, а я вышла, так как вначале не поняла, что осколок прилетел, пока не попыталась проморгаться. Похоже, теперь придется обращаться в поликлинику», — пояснила собеседница портала 59.RU.
В качестве доказательства пострадавшая предоставила журналистам видео. Произошедшее, называя жестью, комментирует она сама.
В городском департаменте транспорта рассказали, что о ЧП не сообщали ни пассажиры, ни перевозчик. В ведомстве пообещали организовать проверку.
По данным диспетчера, один из автобусов в указанное время сошел с маршрута из-за неисправности. Специалисты департамента подчеркивают — у любого пострадавшего имеется право обратиться к перевозчику за информацией о получении страховой выплаты.
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