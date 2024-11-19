Свердловская ФСБ накрыла наркошоп, травивший москвичей и петербуржцев. Фото

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики изъяли 40 килограммов наркотиков (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) оперативники ФСБ поймали представителя крупного наркошопа, который поставлял товар в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Тюмень и другие российские города. Всего из оборота силовики изъяли 40 килограммов наркотиков, а преступника отправили в тюрьму. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

«Во время транспортировки очередной партии наркотиков он был задержан в Первоуральске оперативниками ФСБ. В ходе личного досмотра в его дорожной сумке выявлено шесть свертков общей массой 2,5 килограмма, которые предназначались для закладки в лесных массивах столицы Среднего Урала», — пояснили в ведомстве.

Еще 30 кило были обнаружены в арендуемой злоумышленником квартире. Дополнительно в ходе проверок силовики изъяли еще десять килограммов из тайников в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Вещества мужчина закладывал с ноября по декабрь 2023-го. Для передвижения между городами он использовал поддельные удостоверение сотрудника полиции и госномера. Он также занимался легализацией доходов от продажи наркотиков и получил на этом 11 миллионов рублей.

По совокупности совершенных преступлений (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, подделка документов и легализация средств, приобретенных преступным путем) Первоуральский горсуд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы. Его отправили в колонию строгого режима.

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В Первоуральске (Свердловская область) оперативники ФСБ поймали представителя крупного наркошопа, который поставлял товар в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Тюмень и другие российские города. Всего из оборота силовики изъяли 40 килограммов наркотиков, а преступника отправили в тюрьму. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «Во время транспортировки очередной партии наркотиков он был задержан в Первоуральске оперативниками ФСБ. В ходе личного досмотра в его дорожной сумке выявлено шесть свертков общей массой 2,5 килограмма, которые предназначались для закладки в лесных массивах столицы Среднего Урала», — пояснили в ведомстве. Еще 30 кило были обнаружены в арендуемой злоумышленником квартире. Дополнительно в ходе проверок силовики изъяли еще десять килограммов из тайников в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Вещества мужчина закладывал с ноября по декабрь 2023-го. Для передвижения между городами он использовал поддельные удостоверение сотрудника полиции и госномера. Он также занимался легализацией доходов от продажи наркотиков и получил на этом 11 миллионов рублей. По совокупности совершенных преступлений (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, подделка документов и легализация средств, приобретенных преступным путем) Первоуральский горсуд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы. Его отправили в колонию строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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