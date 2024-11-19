19 ноября 2024

Пермяк отсудил четверть миллиона рублей, не дождавшись изготовления мебели

Житель Перми заплатит в три раза больше за нарушение условий договора
© Служба новостей «URA.RU»
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Новой мебели пермяк так и не дождался
Новой мебели пермяк так и не дождался Фото:

Житель Перми отсудил у местного бизнесмена четверть миллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал изготовить мебель и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.

«В ноябре 2023 года истец и ответчик заключили договор на изготовление мебели по индивидуальным эскизам. В этот же день заказчик внес предоплату в размере 80 тыс рублей, оставшаяся часть должна была быть оплачена не позднее, чем за два дня до наступления срока передачи мебели. Срок по договору — до 45 календарных дней со дня, следующего после дня внесения предоплаты. С конца декабря 2023 года ответчик перестал отвечать на звонки. Пермяк обратился в суд», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда.

Решением Орджоникидзевского районного суда Перми с предпринимателя в пользу заказчика взыскано 80 тыс рублей предоплаты, 80 тыс рублей неустойки, 83,5 тыс рублей штрафа и семь тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.

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Житель Перми отсудил у местного бизнесмена четверть миллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал изготовить мебель и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд. «В ноябре 2023 года истец и ответчик заключили договор на изготовление мебели по индивидуальным эскизам. В этот же день заказчик внес предоплату в размере 80 тыс рублей, оставшаяся часть должна была быть оплачена не позднее, чем за два дня до наступления срока передачи мебели. Срок по договору — до 45 календарных дней со дня, следующего после дня внесения предоплаты. С конца декабря 2023 года ответчик перестал отвечать на звонки. Пермяк обратился в суд», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда. Решением Орджоникидзевского районного суда Перми с предпринимателя в пользу заказчика взыскано 80 тыс рублей предоплаты, 80 тыс рублей неустойки, 83,5 тыс рублей штрафа и семь тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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