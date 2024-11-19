19 ноября 2024

Полпред Жога звонит командирам на СВО, решая проблемы солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред УрФО Артем Жога на «Форуме добровольцев большого Урала». Свердловская область, Верхняя Пышма, жога артем
Встреча Жоги и Мерзляковой прошла 19 ноября Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога звонит командирам на СВО, чтобы решать проблемы эффективно. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсетях после встречи с Жогой.

«В большинстве случаев мы обрабатываем обращения по СВО вручную, чтобы действовать эффективно. Как впрочем, и Артем Владимирович, который, как он поделился опытом, сразу выходит на командиров», — написала Мерзлякова.

По ее словам, обсудили и проблемы переселенцев с Донбасса. «Сегодня в ПВР [пунктах временного размещения], а их осталось у нас пять, проживают 195 переселенцев, 55 из них — несовершенннолетние, а четверо груднички. Оказываю помощь в получении пенсий, компенсаций за утраченное жилье. Пригласила [Жогу] навестить наши ПВРы», — добавила Мерзлякова. Делясь общими впечатлениями от разговора, она отметила, что «Артему Владимировичу по-человечески важно знать, как живут люди».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога звонит командирам на СВО, чтобы решать проблемы эффективно. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсетях после встречи с Жогой. «В большинстве случаев мы обрабатываем обращения по СВО вручную, чтобы действовать эффективно. Как впрочем, и Артем Владимирович, который, как он поделился опытом, сразу выходит на командиров», — написала Мерзлякова. По ее словам, обсудили и проблемы переселенцев с Донбасса. «Сегодня в ПВР [пунктах временного размещения], а их осталось у нас пять, проживают 195 переселенцев, 55 из них — несовершенннолетние, а четверо груднички. Оказываю помощь в получении пенсий, компенсаций за утраченное жилье. Пригласила [Жогу] навестить наши ПВРы», — добавила Мерзлякова. Делясь общими впечатлениями от разговора, она отметила, что «Артему Владимировичу по-человечески важно знать, как живут люди».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...