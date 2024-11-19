Полпред Жога звонит командирам на СВО, решая проблемы солдат

20 ноября 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Встреча Жоги и Мерзляковой прошла 19 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога звонит командирам на СВО, чтобы решать проблемы эффективно. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсетях после встречи с Жогой. «В большинстве случаев мы обрабатываем обращения по СВО вручную, чтобы действовать эффективно. Как впрочем, и Артем Владимирович, который, как он поделился опытом, сразу выходит на командиров», — написала Мерзлякова. По ее словам, обсудили и проблемы переселенцев с Донбасса. «Сегодня в ПВР [пунктах временного размещения], а их осталось у нас пять, проживают 195 переселенцев, 55 из них — несовершенннолетние, а четверо груднички. Оказываю помощь в получении пенсий, компенсаций за утраченное жилье. Пригласила [Жогу] навестить наши ПВРы», — добавила Мерзлякова. Делясь общими впечатлениями от разговора, она отметила, что «Артему Владимировичу по-человечески важно знать, как живут люди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога звонит командирам на СВО, чтобы решать проблемы эффективно. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсетях после встречи с Жогой. «В большинстве случаев мы обрабатываем обращения по СВО вручную, чтобы действовать эффективно. Как впрочем, и Артем Владимирович, который, как он поделился опытом, сразу выходит на командиров», — написала Мерзлякова. По ее словам, обсудили и проблемы переселенцев с Донбасса. «Сегодня в ПВР [пунктах временного размещения], а их осталось у нас пять, проживают 195 переселенцев, 55 из них — несовершенннолетние, а четверо груднички. Оказываю помощь в получении пенсий, компенсаций за утраченное жилье. Пригласила [Жогу] навестить наши ПВРы», — добавила Мерзлякова. Делясь общими впечатлениями от разговора, она отметила, что «Артему Владимировичу по-человечески важно знать, как живут люди».