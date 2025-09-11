11 сентября 2025

На «уральской Рублевке» поймали «черных» лесорубов. Фото

В свердловском парке «Бажовские места» остановили незаконную рубку леса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Древесины нарубили почти на полмиллиарда рублей
Древесины нарубили почти на полмиллиарда рублей Фото:

Силовики обнаружили незаконную вырубку леса на особо охраняемой природной территории «Бажовские места» в Сысертском районе. За несколько лет четверо мужчин нарубили сосен и берез на 450 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

«Общий объем уничтоженного леса превысил пять тысяч кубометров, что нанесло Лесному фонду России ущерб на сумму более 450 миллионов рублей», — сказали в ведомстве. Древесину поставляли на оленью ферму «Бархатные Рога» и в соседние регионы по липовым документам.

Незаконную рубку леса остановили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. На организаторов завели уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики обнаружили незаконную вырубку леса на особо охраняемой природной территории «Бажовские места» в Сысертском районе. За несколько лет четверо мужчин нарубили сосен и берез на 450 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России. «Общий объем уничтоженного леса превысил пять тысяч кубометров, что нанесло Лесному фонду России ущерб на сумму более 450 миллионов рублей», — сказали в ведомстве. Древесину поставляли на оленью ферму «Бархатные Рога» и в соседние регионы по липовым документам. Незаконную рубку леса остановили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. На организаторов завели уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...