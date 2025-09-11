Силовики обнаружили незаконную вырубку леса на особо охраняемой природной территории «Бажовские места» в Сысертском районе. За несколько лет четверо мужчин нарубили сосен и берез на 450 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.
«Общий объем уничтоженного леса превысил пять тысяч кубометров, что нанесло Лесному фонду России ущерб на сумму более 450 миллионов рублей», — сказали в ведомстве. Древесину поставляли на оленью ферму «Бархатные Рога» и в соседние регионы по липовым документам.
Незаконную рубку леса остановили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. На организаторов завели уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
