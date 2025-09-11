Эксперты назвали самые популярные авто у свердловчан

Среди автомобилей до пяти миллионов рублей наибольшим спросом пользуются китайские машины. Такой статистикой с URA.RU поделились эксперты из Auto.ru.
Согласно исследованию, на первом месте располагается Chery Tigo 7 Pro Max за три миллиона рублей. Следом идут Geely Monjaro и Chery Tigo 8 Pro Max соответственно. В среднем за них просят 4,8 и 3,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Jeacoo J7 и Geely Atlas. Этих китайцев можно приобрести чуть дешевле четырех миллионов рублей.
В России создадут условия для появления новых недорогих отечественных авто. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей льготное финансирование новых производств, 40% из которых — в сфере машиностроения, в первую очередь, транспортного. Подробнее — в материале URA.RU.
