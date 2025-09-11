11 сентября 2025

Эксперты назвали самые популярные авто у свердловчан

Свердловские водители предпочитают китайские иномарки до 5 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловчане предпочитают марки Geely и Chery
Свердловчане предпочитают марки Geely и Chery Фото:

Среди автомобилей до пяти миллионов рублей наибольшим спросом пользуются китайские машины. Такой статистикой с URA.RU поделились эксперты из Auto.ru.

Согласно исследованию, на первом месте располагается Chery Tigo 7 Pro Max за три миллиона рублей. Следом идут Geely Monjaro и Chery Tigo 8 Pro Max соответственно. В среднем за них просят 4,8 и 3,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Jeacoo J7 и Geely Atlas. Этих китайцев можно приобрести чуть дешевле четырех миллионов рублей.

В России создадут условия для появления новых недорогих отечественных авто. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей льготное финансирование новых производств, 40% из которых — в сфере машиностроения, в первую очередь, транспортного. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди автомобилей до пяти миллионов рублей наибольшим спросом пользуются китайские машины. Такой статистикой с URA.RU поделились эксперты из Auto.ru. Согласно исследованию, на первом месте располагается Chery Tigo 7 Pro Max за три миллиона рублей. Следом идут Geely Monjaro и Chery Tigo 8 Pro Max соответственно. В среднем за них просят 4,8 и 3,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Jeacoo J7 и Geely Atlas. Этих китайцев можно приобрести чуть дешевле четырех миллионов рублей. В России создадут условия для появления новых недорогих отечественных авто. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей льготное финансирование новых производств, 40% из которых — в сфере машиностроения, в первую очередь, транспортного. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...