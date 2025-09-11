11 сентября 2025

В Свердловской области двоечников повезли в соседний город на пересдачу

Пересдача ОГЭ проходит в 48 пунктах
Пересдача ОГЭ проходит в 48 пунктах Фото:

Школьников из Лобвы (Свердловская область) повезли на пересдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) в Новую Лялю (за 29 километров от поселка). При этом в местной школе есть свой пункт сдачи, но там организован избирательный участок, сообщил URA.RU источник из сферы образования.

«Шесть детей из Лобвы поехали на пересдачу экзаменов в Лялю (за 29 км), раз в школах избирательные участки. Пункт сдачи ОГЭ был в школе №12 в Лобве, пункт сдачи ЕГЭ — в школе №10 в Ляле. Обычно лобвинские ребята сдают экзамен в Лобве, туда же на пересдачу приезжают школьники из Лопаево», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, работают те пункты проведения экзаменов (ППЭ), где нет избирательных участков, или где их можно развести. Ранее в разговоре с URA.RU министр образования Светлана Тренихина уточнила, что в первый день выборов свердловского губернатора 12 сентября в пересдача ОГЭ будет проходить в 48 пунктах, которые располагаются в школах. По словам министра, школы проинформировали «двоечников», где будет проходить пересдача. Там созданы все условия для пересдачи экзамена.

В пятницу школьники пересдают иностранные языки, информатику, литературу, обществознание и химию. Выборы губернатора Свердловской области проходят с 12 по 14 сентября. В регионе будет работать порядка 2,5 тысяч избирательных участков. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.

