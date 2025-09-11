Пропавшую не могут найти несколько дней (архивное фото)
В поселке Октябрьский (Сысертский муниципальный округ, Свердловская область) разыскивают полностью слепую 43-летнюю Марию Мысину. Женщина пропала 9 сентября, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«C 9 сентября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Инвалидность по зрению», — пояснили волонтеры.
Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Мысина была одета в красную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.
