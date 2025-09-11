11 сентября 2025

Под Екатеринбургом бесследно пропала слепая женщина. Фото

В свердловском поселке Октябрьский пропала слепая женщина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пропавшую не могут найти несколько дней (архивное фото)
Пропавшую не могут найти несколько дней (архивное фото) Фото:

В поселке Октябрьский (Сысертский муниципальный округ, Свердловская область) разыскивают полностью слепую 43-летнюю Марию Мысину. Женщина пропала 9 сентября, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«C 9 сентября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Инвалидность по зрению», — пояснили волонтеры.

Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Мысина была одета в красную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Октябрьский (Сысертский муниципальный округ, Свердловская область) разыскивают полностью слепую 43-летнюю Марию Мысину. Женщина пропала 9 сентября, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «C 9 сентября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Инвалидность по зрению», — пояснили волонтеры. Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Мысина была одета в красную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...