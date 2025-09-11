Под Екатеринбургом завершилось строительство очистных, приехал губернатор: фоторепортаж

В Ревде (Свердловская область) завершилось строительство новых сооружений по очистке воды. Очистные построил АО «Ротек» совместно с группой компаний «КОРТРОС» за рекордные два года. На открытие приехал врио губернатора Денис Паслер, передает корреспондент URA.RU.
«Мы видим, что объект у нас готов, сегодня получили все документы и приступаем уже в ближайшее время к пуско-наладочным работам. Проект очень важен с точки зрения улучшения экологической обстановки в области. Новые технологии, включая многоступенчатую биологическую очистку с биореакторами, обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев. Сточные воды будут очищены до уровня, соответствующего воде для рыбохозяйственных водоемов», — поделился Паслер.
Помимо главы региона на открытие приехали депутат заксобрания от ревдинского округа Александр Серебренников, управляющий западным округом Андрей Язьков и мэр Татьяна Клепикова. Местный «Водоканал» выступил заказчиком строительства новой станции. Гендиректор «КОРТРОСа» Станислав Киселев провел для делегатов экскурсию по объекту. Новые очистные сооружения способны обрабатывать до 20 тысяч кубометров сточных вод в час, что покроет потребности Ревды с населением более 60 тысяч человек.
«Комплекс выполнен по всем современным стандартам. В процессе реконструкции и модернизации объекта были применены инновационные технологии биологической очистки сточных вод на дисковых фильтрах и обеззараживанием ультрафиолетовым излучением, что подразумевает отсутствие хлора в технологической схеме работы станции. Благодаря этому очистка сточных вод будет производиться с соблюдением всех показателей предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения высшей категории, что улучшит качество воды в реке Чусовой и снизит негативное влияние инфраструктурного объекта на экологию региона», — уточнил Киселев.
Прежние очистные сооружения работали с 1969 года и принимали стоки города, а также промышленных предприятий. Прежняя технология очистки не могла просушить ил для использования в сельском хозяйстве и удалять фосфаты. Кроме этого, за десятки лет износилось оборудование.
