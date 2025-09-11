11 сентября 2025

Генконсула Франции готовятся представить в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Имя кандидата на должность в Екатеринбурге пока не называют
Имя кандидата на должность в Екатеринбурге пока не называют Фото:

В Екатеринбурге в ближайшие месяцы могут назначить нового генерального консула Франции. Об этом заявил глава представительства МИД в уральской столице Александр Харлов.

«У нас буквально вчера — позавчера работал посол делегации Франции. Обсуждали вопрос функционирования генконсульства, которое здесь сохранило присутствие. Рассматривали вопрос его месторасположения и подбора кандидата на должность генконсула. Это займет несколько месяцев», — сказал Харлов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Прошлый генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ушел с поста в феврале 2024 года. Он улетел работать в Дубай спустя пять лет службы на Урале. С тех пор имя его преемника не называли.

В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в ближайшие месяцы могут назначить нового генерального консула Франции. Об этом заявил глава представительства МИД в уральской столице Александр Харлов. «У нас буквально вчера — позавчера работал посол делегации Франции. Обсуждали вопрос функционирования генконсульства, которое здесь сохранило присутствие. Рассматривали вопрос его месторасположения и подбора кандидата на должность генконсула. Это займет несколько месяцев», — сказал Харлов в ходе пресс-конференции ТАСС. Прошлый генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ушел с поста в феврале 2024 года. Он улетел работать в Дубай спустя пять лет службы на Урале. С тех пор имя его преемника не называли. В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...