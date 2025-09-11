Генконсула Франции готовятся представить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ближайшие месяцы могут назначить нового генерального консула Франции. Об этом заявил глава представительства МИД в уральской столице Александр Харлов.
«У нас буквально вчера — позавчера работал посол делегации Франции. Обсуждали вопрос функционирования генконсульства, которое здесь сохранило присутствие. Рассматривали вопрос его месторасположения и подбора кандидата на должность генконсула. Это займет несколько месяцев», — сказал Харлов в ходе пресс-конференции ТАСС.
Прошлый генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ушел с поста в феврале 2024 года. Он улетел работать в Дубай спустя пять лет службы на Урале. С тех пор имя его преемника не называли.
В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям.
