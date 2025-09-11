11 сентября 2025

Свердловский омбудсмен одной из первых проголосовала на выборах губернатора. Видео

Татьяна Мерзлякова пришла на избирательный участок к восьми утра
Татьяна Мерзлякова пришла на избирательный участок к восьми утра
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова одна из первых пришла на губернаторские выборы. Свой голос она отдала в екатеринбургской школе №1, расположенной на Татищева, 78, передает корреспондент URA.RU.

«Самое главное слушать людей, не считать себя выше, а оставаться человеком!» — такое напутствие дала Мерзлякова будущему губернатору. Омбудсмен традиционно приходит на выборы к 08:00. Свою традицию она не нарушает уже несколько лет.

Выборы пройдут до 14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме собираем в этом сюжете. А за ходом первого дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн.

