Самолет «Уральских авиалиний» не смог улететь из Иркутска из-за птицы

В двигатель самолета могла попасть птица
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Иркутска в Ташкент, прервал взлет во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за залетевшей в двигатель птицы.
«Отправление отложили. Пассажиры ждут объявления — зал переполнен», — передает слова очевидцев telegram-канал Babr Mash. Точное время вылета на данный момент не объявлено.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!