11 сентября 2025

Самолет «Уральских авиалиний» не смог улететь из Иркутска из-за птицы

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Иркутска в Ташкент, прервал взлет во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за залетевшей в двигатель птицы.

«Отправление отложили. Пассажиры ждут объявления — зал переполнен», — передает слова очевидцев telegram-канал Babr Mash. Точное время вылета на данный момент не объявлено. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.

