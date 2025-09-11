Свердловские чиновники массово голосуют на выборах через ДЭГ

Государственные и муниципальные служащие в Свердловской области на выборах губернатора массово голосуют в дистанционно-электронном формате. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве, информацию подтвердили несколько других статусных собеседников.
«Практически все голосуют дистанционно. Тех, кто технически не смог, единицы», — рассказал источник. Ранее чиновникам рекомендовали именно такой способ голосования. По ДЭГ голосуют и сотрудники уральского полпредства.
По словам главы свердловского избиркома Елены Клименко, за несколько часов по ДЭГ уже проголосовали 49% от общего числа заявившихся на такой способ свердловчан.
Выборы губернатора в Свердловской области проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
