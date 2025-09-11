11 сентября 2025

Свердловские чиновники массово голосуют на выборах через ДЭГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году один из форматов голосования - дистанционный
В этом году один из форматов голосования - дистанционный Фото:

Государственные и муниципальные служащие в Свердловской области на выборах губернатора массово голосуют в дистанционно-электронном формате. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве, информацию подтвердили несколько других статусных собеседников.

«Практически все голосуют дистанционно. Тех, кто технически не смог, единицы», — рассказал источник. Ранее чиновникам рекомендовали именно такой способ голосования. По ДЭГ голосуют и сотрудники уральского полпредства.

По словам главы свердловского избиркома Елены Клименко, за несколько часов по ДЭГ уже проголосовали 49% от общего числа заявившихся на такой способ свердловчан.

Выборы губернатора в Свердловской области проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственные и муниципальные служащие в Свердловской области на выборах губернатора массово голосуют в дистанционно-электронном формате. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве, информацию подтвердили несколько других статусных собеседников. «Практически все голосуют дистанционно. Тех, кто технически не смог, единицы», — рассказал источник. Ранее чиновникам рекомендовали именно такой способ голосования. По ДЭГ голосуют и сотрудники уральского полпредства. По словам главы свердловского избиркома Елены Клименко, за несколько часов по ДЭГ уже проголосовали 49% от общего числа заявившихся на такой способ свердловчан. Выборы губернатора в Свердловской области проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...