В Екатеринбурге сорвался концерт певца Тимы Белорусских. Он должен был состояться 25 сентября в концерт-холле «Свобода». Об отмене выступления артист сообщил накануне в своем telegram-канале.
«Плохие новости по ближайшим концертам. Нам очень жаль, друзья. Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи, и с большим сожалением пишу этот пост, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Видим всех в чате, кто ехал из других городов, и обязательно придумаем, как вас подбодрить», — написал Белорусских.
Артист пообещал объявить о новых датах в ближайшее время. Билеты можно сдать в месте покупки либо оставить их на предстоящее выступление. Аналогичная ситуация с концертами случилась в Краснодаре, Новосибирске и Красноярске.
Артиста ждут в Екатеринбурге с 2021 года. Тогда концерт переносили несколько раз из-за ковидных ограничений. В том же году артиста задержали с наркотиками, а в апреле он получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Такое решение принял суд в Минске.
