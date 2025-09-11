11 сентября 2025

В Екатеринбурге массово задерживают рейсы в Питер из-за атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
По всей России в Питер задерживаются десятки рейсов
По всей России в Питер задерживаются десятки рейсов
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 12 сентября перенесли четыре рейса в Санкт-Петербург и один в Калининград из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Временные ограничения ввели в Пулково, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в /из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.

Судя по онлайн-табло Кольцово, перенесены рейсы «Уральских авиалиний» в Калининград и Санкт-Петербург. По одному вылету в Питер также задержали авиакомпании «Победа», «Россия» и Smart Avia.

Этой ночью над регионами России сбили 221 беспилотник ВСУ. Из общего количества над Ленинградской областью было перехвачено 28 дронов. Задержаны десятки рейсов из разных городов. Подробнее о том, что происходит в Ленобласти, — в отдельном материале URA.RU.

Фото:
Фото:

