В Екатеринбурге массово задерживают рейсы в Питер из-за атаки БПЛА

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 12 сентября перенесли четыре рейса в Санкт-Петербург и один в Калининград из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Временные ограничения ввели в Пулково, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в /из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.
Судя по онлайн-табло Кольцово, перенесены рейсы «Уральских авиалиний» в Калининград и Санкт-Петербург. По одному вылету в Питер также задержали авиакомпании «Победа», «Россия» и Smart Avia.
Этой ночью над регионами России сбили 221 беспилотник ВСУ. Из общего количества над Ленинградской областью было перехвачено 28 дронов. Задержаны десятки рейсов из разных городов. Подробнее о том, что происходит в Ленобласти, — в отдельном материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!